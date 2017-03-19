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Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена 9 мая

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 9 мая рассмотрит апелляцию российского боксера Михаила Алояна на решение о лишении его серебряной медали Олимпийских игр, сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

- Апелляция будет рассмотрена 9 мая, - сообщил Кравцов ТАСС.

Напомним, Миша Алоян уступил представителю Узбекистана Шахобидину Зоирову в финальном бою олимпийского турнира-2016 в весовой категории до 52 кг.

8 декабря прошлого года CAS лишил Алояна серебряной медали за применение допинга. В его пробе, взятой 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря боксер подал апелляцию на данное решение. 

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Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена 9 мая
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