Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Футбол  Терек- : -ЦСКА
Футбол  Крылья Советов0 : 0Ростов
Футбол  Спартак-2- : -Динамо
Футбол  Краснодар- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Акимова заняла 16-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Татьяна Акимова стала лучшей среди россиянок в общем зачете Кубка мира-2016/17.

Напомним, обладательницей Большого хрустального глобуса досрочно стала семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер.

Сегодня женщины завершили сезон гонкой с общего старта в норвежском Холменколлене.

Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачет

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 1211
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — 1121
3. Кайса Макаряйнен (Финляндия) — 981
4. Мари Дорен Абер (Франция) — 856
5. Доротея Вирер (Италия) — 733
6. Жюстин Бреза (Франция) — 706
7. Анаис Шевалье (Франция) — 669
8. Юлия Джима (Украина) — 639
9. Франциска Хильдебранд (Германия) — 635
10. Сюзан Данкли (США) — 596
...16. Татьяна Акимова (Россия) — 479
...38. Ирина Старых (Россия) — 186
...45. Ольга Подчуфарова (Россия) — 150
46. Екатерина Глазырина (Россия) — 147
...54. Дарья Виролайнен (Россия) — 90
...58. Ирина Услугина (Россия) — 78
...72. Светлана Слепцова (Россия) — 42
73. Екатерина Шумилова (Россия) — 41
74. Ульяна Кайшева (Россия) — 40
...76. Виктория Сливко (Россия) — 31
...83. Анастасия Загоруйко (Россия) — 21


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Коукалова выиграла малый Хрустальный глобус в масс-старте, Акимова - 17-яЧешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла малый Хрустальный глобус в зачете масс-стартов.Кубок мира. Мужчины. Масс-старт. ОнлайнТекстовая трансляция последней гонки Кубка мира-2016/17 на сайте «Советского спорта».Тириль Экхофф выиграла масс-старт в ХолменколленеНорвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки с общего старта на заключительном этапе Кубка мира-2016/17.Кубок мира. Женщины. Масс-старт. Как это былоСегодня состоится заключительная женская гонка в рамках Кубка мира сезона-2016/17 - масс-старт на 12,5 км.Анатолий Алябьев: Раз ничего у тренеров женской сборной не получается, то надо сказать им спасибо и с ними попрощатьсяДвукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев считает, что тренерский состав женской сборной России надо заменить.Дальмайер стартует под первым номером в масс-старте, Акимова - под 14-м, Домрачева - под 24-мСегодня состоится заключительная женская гонка в рамках Кубка мира сезона-2016/17.Расписание трансляций этапа Кубка мира в Холменколлене17 марта стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2016/17. Он пройдет в норвежском Холменколлене.Антон Шипулин: Когда Бе и Фуркад промахнулись, я понял, что выиграюРоссийский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял первое место.Наконец-то он это сделал! Шипулин сокрушил Фуркада и Бе на последнем рубежеНаконец-то он это сделал! Шипулин сокрушил Фуркада и Бе на последнем рубежеАнтон Шипулин выиграл золотую медаль в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира, который проходит в Холменколлене. Фуркад – второй,Лаукканен выиграла пасьют в Холменколлене, Дальмайер завоевала Малый глобусФинская биатлонистка Мари Лаукканен стала лучшей в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.Звезда мирового биатлона объявила бойкот президенту. Это из-за допинга россиян?Звезда мирового биатлона объявила бойкот президенту. Это из-за допинга россиян?На последнем в сезоне этапе Кубка мира скандал посерьезнее того, что было у Фуркада с Шипулиным и Логиновым на чемпионате мира.Йоханнес Бе: Я не был уверен в победе после финишаНорвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял первое место.Мартен Фуркад: Я зол из-за промаха, но доволен вторым местомФранцузский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял второе место.Антон Шипулин: Спасибо тренерам и сервисменам, они не позволили мне проиграть ЛандертингеруРоссийский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял третье место.Два ботинка! Шипулин на мгновение опередил соперника в борьбе за бронзуДва ботинка! Шипулин на мгновение опередил соперника в борьбе за бронзуАнтон Шипулин завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на последнем этапе Кубка мира по биатлону, который начался в Холменколлене.Шипулин стал третьим в спринте в Холменколлене, победил Йоханнес БеНа этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) состоялась спринтерская гонка у мужчин. Победу в ней одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе.Кубок мира. Спринт. Мужчины. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию мужского спринта на Кубке мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).Лаукканен выиграла спринт в Холменколлене, Старых – 15-яНа этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) завершилась спринтерская гонка у женщин. Победу в ней одержала финская биатлонистка Мари Лаукканен.Кубок мира. Спринт. Женщины. Как это было«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).Волшебник на вертолете. В сборной России по биатлону – удивительные дебютантыВолшебник на вертолете. В сборной России по биатлону – удивительные дебютантыСегодня в Холменколлене стартует последний этап Кубка мира по биатлону.
Футбол
Андрей Червиченко: ЦСКА обыграет «Терек» – 2:1
Хоккей
Президент ЦСКА: Информация, что Быков заменит Квартальнова, – это вброс непонятных людей
Биатлон
Акимова заняла 16-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона
Бокс
Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена 9 мая
все новости
Лаура Дальмайер
Лаура Дальмайервсе новости
Татьяна Акимова
Татьяна Акимовавсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости