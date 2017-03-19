Акимова заняла 16-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона
Татьяна Акимова стала лучшей среди россиянок в общем зачете Кубка мира-2016/17.
Напомним, обладательницей Большого хрустального глобуса досрочно стала семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер.
Сегодня женщины завершили сезон гонкой с общего старта в норвежском Холменколлене.
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачет
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 1211
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — 1121
3. Кайса Макаряйнен (Финляндия) — 981
4. Мари Дорен Абер (Франция) — 856
5. Доротея Вирер (Италия) — 733
6. Жюстин Бреза (Франция) — 706
7. Анаис Шевалье (Франция) — 669
8. Юлия Джима (Украина) — 639
9. Франциска Хильдебранд (Германия) — 635
10. Сюзан Данкли (США) — 596
...16. Татьяна Акимова (Россия) — 479
...38. Ирина Старых (Россия) — 186
...45. Ольга Подчуфарова (Россия) — 150
46. Екатерина Глазырина (Россия) — 147
...54. Дарья Виролайнен (Россия) — 90
...58. Ирина Услугина (Россия) — 78
...72. Светлана Слепцова (Россия) — 42
73. Екатерина Шумилова (Россия) — 41
74. Ульяна Кайшева (Россия) — 40
...76. Виктория Сливко (Россия) — 31
...83. Анастасия Загоруйко (Россия) — 21