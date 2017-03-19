Президент ЦСКА: Информация, что Быков заменит Квартальнова, – это вброс непонятных людей
Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал данные СМИ, что главный тренер команды Дмитрий Квартальнов будет отправлен в отставку и его может сменить Вячеслав Быков.
Напомним, накануне армейцы выбыли из борьбы за Кубок Гагарина, проиграв полуфинальную серию в Западной конференции «Локомотиву» (2-4).
«Это вброс непонятных людей, что здесь еще комментировать. Вы же знаете, что у Дмитрия Квартальнова контракт до 2019 года. Нам еще только предстоит подводить итоги сезона», - цитирует Есмантовича «Р-Спорт».
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