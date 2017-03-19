Андрей Червиченко: ЦСКА обыграет «Терек» – 2:1

Роман Трушечкин: «Спартак» играет только в свою игру и никогда – на чужих ошибках

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин оуенил игру «Спартака» в матче с «Локомотивом» (1:1) в 20-м туре РФПЛ.