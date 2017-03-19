Андрей Червиченко: ЦСКА обыграет «Терек» – 2:1
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на встречу 20-го тура РФПЛ «Терек» - ЦСКА.
- Армейцам всегда сложно играть в Грозном. Не совсем понятно, в каком состоянии они сейчас находятся, ведь прошлый матч с «Томью» - не показатель. Ставлю все же на то, что команда Гончаренко выиграет со счетом 2:1, - сказал Червиченко.
Игра начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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