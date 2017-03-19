«Тосно» обыграло «Енисей» и одержало первую победу в весенней части сезона
«Тосно» в матче 27-го
тура ФНЛ обыграло на выезде «Енисей» со счетом 1:0.
Голом отметился Раде Дугалич.
Напомним, следующий матч команда Дмитрия Парфенова проведет
26 марта дома против «Динамо», красноярцы в тот же день сыграют на выезде с «Тамбовом».
«Тосно» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Енисей» с 38 очками идет на седьмом месте. Лидирует в первенстве «Динамо», в активе которого 58 очков.
Матч
Голы
Дугалич 55 (0:1).
Состав
Енисей: Опарин, Чернов, Гультяев, Кичин, Иванов, Харитонов, Алиев, Камеш, Ланин, Саркисов, Малоян (Козлов, 67)
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Богаев, Палиенко (Чиркин, 63), Кашчелан, Макаров, Мухаметшин, Кутьин (Киреенко, 46), Милевский (Галиулин, 69)
Предупреждения:
Кичин, 49; Харитонов, 52 - Кутьин, 33
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
19 марта 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция