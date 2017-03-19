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«Тосно» обыграло «Енисей» и одержало первую победу в весенней части сезона

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Тосно» в матче 27-го тура ФНЛ обыграло на выезде «Енисей» со счетом 1:0.

Голом отметился Раде Дугалич.

Напомним, следующий матч команда Дмитрия Парфенова проведет 26 марта дома против «Динамо», красноярцы в тот же день сыграют на выезде с «Тамбовом».

«Тосно» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Енисей» с 38 очками идет на седьмом месте. Лидирует в первенстве «Динамо», в активе которого 58 очков.

Матч

Енисей - Тосно - 0:1 (0:0)

Голы

Дугалич 55 (0:1).

Состав

Енисей: Опарин, Чернов, Гультяев, Кичин, Иванов, Харитонов, Алиев, Камеш, Ланин, Саркисов, Малоян (Козлов, 67)

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Богаев, Палиенко (Чиркин, 63), Кашчелан, Макаров, Мухаметшин, Кутьин (Киреенко, 46), Милевский (Галиулин, 69)

Предупреждения:

Кичин, 49; Харитонов, 52 - Кутьин, 33

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

19 марта 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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