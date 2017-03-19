«Тосно» обыграло «Енисей» и одержало первую победу в весенней части сезона

«Тосно» в матче 27-го тура ФНЛ обыграло на выезде «Енисей» со счетом 1:0.

Голом отметился Раде Дугалич.

Напомним, следующий матч команда Дмитрия Парфенова проведет 26 марта дома против «Динамо», красноярцы в тот же день сыграют на выезде с «Тамбовом».

«Тосно» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Енисей» с 38 очками идет на седьмом месте. Лидирует в первенстве «Динамо», в активе которого 58 очков.