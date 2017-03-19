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Уайлд и Заварзина стали шестыми в командных соревнованиях на этапе КМ в Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Вик Уайлд и призер Олимпийских игр Алена Заварзина заняли шестое место в командных соревнованиях на заключительном этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе, который проходит в немецком Винтерберге.

Победу праздновали итальянские спортсмену, второе место заняли австрийцы. Тройку замкнули немцы.

Ранее стало известно, что Заварзина заняла второе место в общем зачете Кубка мира в параллельном слаломе

Этап Кубка мира
Винтерберг (Германия)
Параллельный слалом
Команды

1. Италия
2. Австрия
3. Германия
...6. Россия (Алена Заварзина, Вик Вайлд)

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