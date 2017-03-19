Гендиректор «Томи»: Наши ребята – настоящие мужики, показали сибирский характер
Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал победу своей команды над «Амкаром» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.
- После игры мы с Валерием Юрьевичем Петраковым зашли в раздевалку, обняли ребят, поздравили, сказали, что они настоящие мужики, показали свой сибирский характер. Затем позвонил Сергей Анатольевич Жвачкин (губернатор области и президент клуба), поздравил ребят, Валерия Юрьевича, пожелал удачи. Он очень рад, что завоевали три очка, есть еще шанс попасть даже в переходные матчи, будем надеяться. Я уже неоднократно говорил, что опыт - дело наживное, если профессионально относится, можно достичь больших высот, - цитирует Киселева агентство ТАСС.
Напомним, из-за трудного финансового положения клуба «Томь» в зимнее трансферное окно покинули многие ключевые игроки.
Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав 12 очков в 20 проведенных матчах.