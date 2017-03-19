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«Динамо СПб» проиграло «Красной Армии» и закончило выступление в плей-офф

Источник:  МХЛКомментарии

Петербургское «Динамо» в пятом матче 1/8 финала плей-офф МХЛ уступило «Красной Армии» со счетом 3:6.

Дублем в составе петербургского клуба отметился Антон Назаревич, еще одну шайбу забросил Никита Дыняк. У хозяев отличились Михаил Бякин, Павел Подлубошнов, Иван Силаев, Андрей Кузьменко, Павел Карнаухов и Никита Попугаев.

Напомним, счет в серии стал 3-2 в пользу «Красной Армии». В четвертьфинале москвичи сыграют с «Русскими Витязями», которые в 1/8 финала обыграли «Спартак».

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