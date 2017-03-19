«Динамо СПб» проиграло «Красной Армии» и закончило выступление в плей-офф
Петербургское «Динамо»
в пятом матче 1/8 финала плей-офф МХЛ уступило «Красной Армии» со счетом 3:6.
Дублем в составе петербургского клуба отметился Антон
Назаревич, еще одну шайбу забросил Никита Дыняк. У хозяев отличились Михаил
Бякин, Павел Подлубошнов, Иван Силаев, Андрей Кузьменко, Павел Карнаухов и Никита
Попугаев.
Напомним, счет в серии стал 3-2 в пользу «Красной Армии». В
четвертьфинале москвичи сыграют с «Русскими Витязями», которые в 1/8 финала
обыграли «Спартак».
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