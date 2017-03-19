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«Ростов» не смог обыграть «Крылья Советов»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Крылья Советов» дома разошлись миром с «Ростовом» (0:0) в 20-м туре чемпионата России.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Волжане с 16 очками поднялись на 13-е место, команда с берегов Дона с 30 баллами находится на данный момент на шестой строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 2 апреля сыграют на выезде с ЦСКА, а «Ростов» днем позже примет «Краснодар».

Матч

Крылья Советов - Ростов - 0:0

Состав

Крылья Советов: Лория, Зотов, Ятченко, Надсон, Таранов, Бато, Глеб (Паскуато, 46), Мияилович (Бруно, 79), Громов (Садик, 89), Зинков, Зуев

Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев (Байрамян, 85), Ерохин, Препелицэ (Девич, 90), Мевля, Нобоа, Калачёв, Бухаров (Азмун, 82), Полоз

Предупреждения:

Зинков, 58 - Нобоа, 9; Ерохин, 21; Калачёв, 41; Навас, 61

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

19 марта 14:00, Металлург, Текстовая трансляция

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