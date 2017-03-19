«Ростов» не смог обыграть «Крылья Советов»
«Крылья Советов» дома разошлись миром с «Ростовом» (0:0) в 20-м туре чемпионата России.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Волжане с 16 очками поднялись на 13-е место, команда с берегов Дона с 30 баллами находится на данный момент на шестой строчке.
В следующем туре «Крылья Советов» 2 апреля сыграют на выезде с ЦСКА, а «Ростов» днем позже примет «Краснодар».
Матч
Крылья Советов - Ростов - 0:0
Состав
Крылья Советов: Лория, Зотов, Ятченко, Надсон, Таранов, Бато, Глеб (Паскуато, 46), Мияилович (Бруно, 79), Громов (Садик, 89), Зинков, Зуев
Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев (Байрамян, 85), Ерохин, Препелицэ (Девич, 90), Мевля, Нобоа, Калачёв, Бухаров (Азмун, 82), Полоз
Предупреждения:
Зинков, 58 - Нобоа, 9; Ерохин, 21; Калачёв, 41; Навас, 61
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
19 марта 14:00, Металлург, Текстовая трансляция