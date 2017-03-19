«Ростов» не смог обыграть «Крылья Советов»

«Крылья Советов» дома разошлись миром с «Ростовом» (0:0) в 20-м туре чемпионата России.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Волжане с 16 очками поднялись на 13-е место, команда с берегов Дона с 30 баллами находится на данный момент на шестой строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 2 апреля сыграют на выезде с ЦСКА, а «Ростов» днем позже примет «Краснодар».