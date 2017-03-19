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Мелкадзе, Самбу и Панченко – в основе. Стартовые составы «Спартака-2» и «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Стали известны составы «Спартака-2» и «Динамо» на матч 27-го тура первенства ФНЛ.

«Динамо»: Шунин (к), Морозов, Хольмен, Белоруков, Козлов, Сапета, Зотов, Панченко, Темников, Катрич, Луценко.

«Спартак-2»: Песьяков (к), Макеев, Мелкадзе, Тимофеев, Сиди Самбу, Леонтьев, Шанбиев, Кутин, Давыдов, Хомуха, Пантелеев.

Матч состоится сегодня в 16:00 мск. После 26 туров «Динамо» лидирует в первенстве ФНЛ, «Спартак-2» занимает четвертое место.

Матч

Спартак-2 - Динамо

Место и дата

19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

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