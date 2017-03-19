Мелкадзе, Самбу и Панченко – в основе. Стартовые составы «Спартака-2» и «Динамо»
Стали известны составы «Спартака-2» и «Динамо» на матч 27-го тура первенства ФНЛ.
«Динамо»: Шунин (к), Морозов, Хольмен, Белоруков, Козлов, Сапета, Зотов, Панченко, Темников, Катрич, Луценко.
«Спартак-2»: Песьяков (к), Макеев, Мелкадзе, Тимофеев, Сиди Самбу, Леонтьев, Шанбиев, Кутин, Давыдов, Хомуха, Пантелеев.
Матч состоится сегодня в 16:00 мск. После 26 туров «Динамо» лидирует в первенстве ФНЛ, «Спартак-2» занимает четвертое место.
Матч
Место и дата
19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция
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