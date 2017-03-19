Витиньо и Ионов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Тереком»
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 20-го тура РФПЛ с «Тереком».
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Тошич, Фернандес, Дзагоев, Головин, Витиньо, Ионов.
Запасные: Чепчугов, Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Щенников, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
Наш стартовый состав на #ТерекЦСКА! pic.twitter.com/GQJHNHOUBB— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 19 марта 2017 г.
Напомним, что матч «Терек» - ЦСКА пройдет сегодня в 16:30 в Грозном. После 19 туров армейцы занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 36 очков. Лидирует «Спартак» с 45 баллами. «Терек» расположился на седьмой строчке.
Матч
Место и дата
19 марта 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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