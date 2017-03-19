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Быков опроверг информацию о возвращении в ЦСКА

Источник:  ТАССКомментарии

Известный специалист Вячеслав Быков назвал беспочвенной информацию о возможном назначении на пост главного тренера ЦСКА.

Ранее СМИ сообщили, что нынешний наставник армейцев Дмитрий Квартальнов будет отправлен в отставку, и руководство красно-синих начало переговоры с Быковым. Накануне ЦСКА выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, уступив в полуфинальной серии Западной конференции «Локомотиву» (2-4).

«Эти слухи абсолютно беспочвенны. ЦСКА ко мне не обращался. Даже немного неприятно, что после не самой удачной серии армейцев появляется такая информация. Сейчас я являюсь консультантом «Фрибурга» и решаю местные задачи», - цитирует Быкова ТАСС.

Напомним, 56-летний специалист возглавлял армейцев на протяжении пяти сезонов (2004 - 2009). 

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