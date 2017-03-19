Коукалова выиграла малый Хрустальный глобус в масс-старте, Акимова - 17-я
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла малый Хрустальный глобус в зачете масс-стартов.
Спортсменка на этапе Кубка мира в Холменколлене заняла второе место и в сумме набрала в масс-стартах 265 очков. Второе место завоевала немка Лаура Дальмайер (254 балла). В Норвегии представительница Германии финишировала на девятом месте.
Тройку замкнула финка Кайса Макарайнен (2017 баллов).
Россиянка Татьяна Акимова стала 17-й в зачете масс-стартов, набрав 104 балла.
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