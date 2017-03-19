Коукалова выиграла малый Хрустальный глобус в масс-старте, Акимова - 17-я

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Дальмайер стартует под первым номером в масс-старте, Акимова - под 14-м, Домрачева - под 24-м Сегодня состоится заключительная женская гонка в рамках Кубка мира сезона-2016/17.

Расписание трансляций этапа Кубка мира в Холменколлене 17 марта стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2016/17. Он пройдет в норвежском Холменколлене.

Антон Шипулин: Когда Бе и Фуркад промахнулись, я понял, что выиграю Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял первое место.

Наконец-то он это сделал! Шипулин сокрушил Фуркада и Бе на последнем рубеже Антон Шипулин выиграл золотую медаль в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира, который проходит в Холменколлене. Фуркад – второй,

Лаукканен выиграла пасьют в Холменколлене, Дальмайер завоевала Малый глобус Финская биатлонистка Мари Лаукканен стала лучшей в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.

Звезда мирового биатлона объявила бойкот президенту. Это из-за допинга россиян? На последнем в сезоне этапе Кубка мира скандал посерьезнее того, что было у Фуркада с Шипулиным и Логиновым на чемпионате мира.

Йоханнес Бе: Я не был уверен в победе после финиша Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял первое место.

Мартен Фуркад: Я зол из-за промаха, но доволен вторым местом Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял второе место.

Антон Шипулин: Спасибо тренерам и сервисменам, они не позволили мне проиграть Ландертингеру Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял третье место.

Два ботинка! Шипулин на мгновение опередил соперника в борьбе за бронзу Антон Шипулин завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на последнем этапе Кубка мира по биатлону, который начался в Холменколлене.

Шипулин стал третьим в спринте в Холменколлене, победил Йоханнес Бе На этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) состоялась спринтерская гонка у мужчин. Победу в ней одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

Кубок мира. Спринт. Мужчины. Как это было Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию мужского спринта на Кубке мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

Лаукканен выиграла спринт в Холменколлене, Старых – 15-я На этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) завершилась спринтерская гонка у женщин. Победу в ней одержала финская биатлонистка Мари Лаукканен.