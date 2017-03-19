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Крокодил убил 19-летнего футболиста из Мозамбика, игравшего за «Атлетико Минейро»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Молодой футболист из Мозамбика Эстевао Альберто Жино погиб, став жертвой нападения крокодила.

«Мы оплакиваем нашего игрока, нашего брата, друга, сына и вечного центра обороны Эстевао Альберто Жино, которому было всего 19 лет и у который подавал большие надежды в футболе. Вчера он стал жертвой крокодила на берегу реки Замбези», — говорится в сообщении бразильского клуба «Атлетико Минейро», цвета которого защищал игрок.

Крокодил длиной в 5 метров выпрыгнул из воды и неожиданно напал на Жино. Два одноклубника слышали крики футболиста, но не смогли ему помочь, сообщает RT на русском.

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