Крокодил убил 19-летнего футболиста из Мозамбика, игравшего за «Атлетико Минейро»

Молодой футболист из Мозамбика Эстевао Альберто Жино погиб, став жертвой нападения крокодила.

«Мы оплакиваем нашего игрока, нашего брата, друга, сына и вечного центра обороны Эстевао Альберто Жино, которому было всего 19 лет и у который подавал большие надежды в футболе. Вчера он стал жертвой крокодила на берегу реки Замбези», — говорится в сообщении бразильского клуба «Атлетико Минейро», цвета которого защищал игрок.



Крокодил длиной в 5 метров выпрыгнул из воды и неожиданно напал на Жино. Два одноклубника слышали крики футболиста, но не смогли ему помочь, сообщает RT на русском.

