Суд приостановил производство по иску Петербурга к бывшему генподрядчику стадиона на Крестовском

Арбитражный суд Петербурга приостановил производство по иску городского комитета по строительству к компании «Трансстрой» о возврате аванса на строительство стадиона на Крестовском острове.

Об этом со ссылкой на картотеку арбитражных дел сообщает ТАСС. Причины приостановки неизвестны.

Напомним, летом 2016 года власти Петербурга отменили контракт на строительство стадиона компанией «Трансстрой». Новым генподрядчиком стал «Метрострой». В январе комитет по строительству предъявил «Трансстрою» исковые требования на 11 миллиардов рублей.

Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. 23 апреля на арене предварительно запланирован первый официальный матч между «Зенитом» и «Уралом».