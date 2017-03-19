«Анжи» получила приглашение во второй раунд Кубка Москвы
Команда «Анжи» по Dota 2 получила приглашение во второй раунд Кубка Москвы, который проходит в рамках Кубка России 2017.
Наша команда примет участие в Кубке Москвы, дебютный матч состоится 20-го марта! pic.twitter.com/BakzRMNbX7— Кибер «Анжи» (@CyberAnji) 18 марта 2017 г.
Состав «Анжи» по Dota 2:
Александр «ХВОСТ» Дашкевич
Игорь «iLWT» Филатов
Евгений «Chuvash» Филатов
Михаил «Misha» Агатов
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически