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«Анжи» получила приглашение во второй раунд Кубка Москвы

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Команда «Анжи» по Dota 2 получила приглашение во второй раунд Кубка Москвы, который проходит в рамках Кубка России 2017.


Состав «Анжи» по Dota 2:

Александр «ХВОСТ» Дашкевич
Игорь «iLWT» Филатов
Евгений «Chuvash» Филатов
Михаил «Misha» Агатов

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