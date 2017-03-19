«Наполи» обыграл «Эмполи» и поднялся на второе место в серии А

«Эмполи» дома уступил «Наполи» (2:3) в 29-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличился Омар Эль-Каддури (70-я минута) и Массимо Маккароне (82-я - с пенальти), у гостей - Лоренцо Инсинье (19-я и 38-я - с пенальти) и Дрис Мертенс (24-я).

Неаполитанцы набрали 63 очка сместили «Рому» со второго места. Правда, у столичного клуба в запасе домашняя игра с «Сассуоло». «Эмполи» с 22 баллами остался на 17-й строчке.

В следующем туре «Наполи» 2 апреля примет «Ювентус», а его сегодняшний соперник днем ранее сыграет в гостях с «Ромой».