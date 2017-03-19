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«Наполи» обыграл «Эмполи» и поднялся на второе место в серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Эмполи» дома уступил «Наполи» (2:3) в 29-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличился Омар Эль-Каддури (70-я минута) и Массимо Маккароне (82-я - с пенальти), у гостей - Лоренцо Инсинье (19-я и 38-я - с пенальти) и Дрис Мертенс (24-я).

Неаполитанцы набрали 63 очка сместили «Рому» со второго места. Правда, у столичного клуба в запасе домашняя игра с «Сассуоло». «Эмполи» с 22 баллами остался на 17-й строчке.

В следующем туре «Наполи» 2 апреля примет «Ювентус», а его сегодняшний соперник днем ранее сыграет в гостях с «Ромой».

Матч

Эмполи - Наполи - 2:3 (0:3)

Голы

Инсинье 19 (0:1). Мертенс 24 (0:2). Инсинье 37 (0:3). Эль-Каддури 70 (1:3). Маккароне 82 (2:3 - пен.).

Состав

Эмполи: Скорупски, Лаурини, Паскуаль, Беллуччи, Коста, Крунич, Диуссе (Маури, 71), Кроче (Димарко, 86), Эль-Каддури, Тиам, Пуккиарелли (Маккароне, 68)

Наполи: Рейна, Гулам, Кирикеш, Хюсай, Альбиоль, Гамшик, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 62), Мертенс (Милик, 83), Инсинье (Джаккерини, 77), Кальехон

Предупреждения:

Коста, 7; Диуссе, 64; Маури, 76 - Жоржиньо, 32; Кальехон, 69; Хюсай, 80; Альбиоль, 84

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

19 марта 14:30, Карло Кастеллани, Онлайн-трансляция

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