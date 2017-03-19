М.Фуркад выиграл масс-старт в Холменколлене, Гараничев – 8-й, Шипулин – 11-й

Француз Мартен Фуркад выиграл заключительную гонку сезона Кубка мира-2016/17.

Сегодня в норвежском Холменколлене состоялись женская и мужская гонки с общего старта. Первую из них выиграла норвежка Тириль Экхофф.

Обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад сегодня допустил заминку на первом огневом рубеже: у него возникли проблемы с винтовкой. Тем не менее, 28-летний французский биатлонист одержал новую уверенную победу.

Вторым сегодня неожиданно стал спортсмен из Латвии Андрей Расторгуев, безошибочно отработавший последнюю стрельбу из положения стоя. Замкнул тройку призеров австриец Симон Эдер.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев (8-е место). Победитель гонки преследования Антон Шипулин финишировал только 11-м.



«Советский спорт» провел текстовую трансляцию мужского масс-старта.



Холменколлен (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт. 15 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 37.32,2 (0 промахов)

2. Андрей Расторгуев (Латвия) — +17,4 (2)

3. Симон Эдер (Австрия) — +32,4 (1)

4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +42,2 (2)

5. Арнд Пайффер (Германия) — +42,5 (2)

6. Михал Шлезингр (Чехия) — +42,9 (1)

7. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) — +44,3 (1)

8. Евгений Гараничев (Россия) — +45,6 (3)

9. Михал Крчмарж (Чехия) — +46,7 (1)

10. Антон Бабиков (Россия) — +51,9 (1)

11. Антон Шипулин (Россия) — +1.04,7 (3)

...28. Максим Цветков (Россия) — +3.33,1 (2)