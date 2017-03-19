Иван Данильянц: Ничья с «Крыльями» не проносит нам удовлетворения

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (0:0) в 20-м туре РФПЛ.

– Очень непростой матч. Два дня назад мы сыграли сложную встречу против «Манчестер Юнайтед», потом перенесли тяжелый перелет. Но все же смогли показать характер, провели достойный матч. Имели целый ряд голевых моментов, но не смогли их реализовать. Итог – ничья, которая не приносит нам удовлетворения. Что касается бойцовских качеств, то по этому компоненту вопросов нет, – сказал Данильянц.

Волжане с 16 очками поднялись на 13-е место, команда с берегов Дона с 30 баллами находится на данный момент на шестой строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 2 апреля сыграют на выезде с ЦСКА, а «Ростов» днем позже примет «Краснодар».