Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Футбол  Терек0 : 1ЦСКА
Футбол  Крылья Советов0 : 0Ростов
Футбол  Спартак-20 : 1Динамо
Футбол  Краснодар0 : 0Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иван Данильянц: Ничья с «Крыльями» не проносит нам удовлетворения

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (0:0) в 20-м туре РФПЛ. 

– Очень непростой матч. Два дня назад мы сыграли сложную встречу против «Манчестер Юнайтед», потом перенесли тяжелый перелет. Но все же смогли показать характер, провели достойный матч. Имели целый ряд голевых моментов, но не смогли их реализовать. Итог – ничья, которая не приносит нам удовлетворения. Что касается бойцовских качеств, то по этому компоненту вопросов нет, – сказал Данильянц.

Волжане с 16 очками поднялись на 13-е место, команда с берегов Дона с 30 баллами находится на данный момент на шестой строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 2 апреля сыграют на выезде с ЦСКА, а «Ростов» днем позже примет «Краснодар».

Матч

Крылья Советов - Ростов - 0:0

Состав

Крылья Советов: Лория, Зотов, Ятченко, Надсон, Таранов, Бато, Глеб (Паскуато, 46), Мияилович (Бруно, 79), Громов (Садик, 89), Зинков, Зуев

Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев (Байрамян, 85), Ерохин, Препелицэ (Девич, 90), Мевля, Нобоа, Калачёв, Бухаров (Азмун, 82), Полоз

Предупреждения:

Зинков, 58 - Нобоа, 9; Ерохин, 21; Калачёв, 41; Навас, 61

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

19 марта 14:00, Металлург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вадим Скрипченко: Ничью расцениваю как положительный результатГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча против «Ростова» в 20-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).РФПЛ. «Терек» – ЦСКА, «Зенит» – «Арсенал» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Краснодар» – «Уфа». ОнлайнВ матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Уфой».«Терек» – ЦСКА. ОнлайнВ матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Терек» сыграет с ЦСКА.Феерия от Лории. «Ростов» не смог обыграть «Крылья» после поражения от «МЮ»Феерия от Лории. «Ростов» не смог обыграть «Крылья» после поражения от «МЮ»«Советский спорт» рассказывает о матче 20-го тура РФПЛ «Крылья Советов» – «Ростов» (0:0).«Ростов» не смог обыграть «Крылья Советов»«Крылья Советов» дома разошлись миром с «Ростовом» (0:0) в 20-м туре чемпионата России.Суд приостановил производство по иску Петербурга к бывшему генподрядчику стадиона на КрестовскомАрбитражный суд Петербурга приостановил производство по иску городского комитета по строительству к компании «Трансстрой» о возврате аванса на строительство стадиона на Крестовском острове.Витиньо и Ионов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Тереком»Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 20-го тура РФПЛ с «Тереком».Гендиректор «Томи»: Наши ребята – настоящие мужики, показали сибирский характерГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал победу своей команды над «Амкаром» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.Андрей Червиченко: ЦСКА обыграет «Терек» – 2:1Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на встречу 20-го тура РФПЛ «Терек» - ЦСКА.День в истории. Александру Кокорину – 26!Сегодня свой день рождения отмечает форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. Ему исполняется 26 лет.Андрей Червиченко: «Краснодар» обыграет «Уфу» со счетом 2:0Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на встречу 20-го тура чемпионата России, в которой «Краснодар» примет «Уфу».Александр Бубнов: «Уфа» неуступчива, «Краснодару» будет непростоФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Уфа».Четыре обреза, потери позиции, чудовищный брак! Как играл КомбаровЧетыре обреза, потери позиции, чудовищный брак! Как играл КомбаровРассказываем и показываем, как Дмитрий Комбаров играл в обороне в матче «Локомотив» – «Спартак».«Крылья Советов» – «Ростов». ОнлайнВ матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом».На матче «Крылья Советов» – «Ростов» ожидается до 10 тысяч болельщиковМатч 20-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростов» не вызвал ажиотажа в Самаре.ЦСКА поздравил с юбилеем Романа ЕременкоСегодня полузащитнику ЦСКА и сборной Финляндии Роману Еременко исполняется 30 лет.Федор Щербаченко: «Спартак» унес ноги в матче с «Локомотивом»Российский тренер Федор Щербаченко поделился впечатлениями от матча «Локомотив» - «Спартак» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.Роман Трушечкин: «Спартак» играет только в свою игру и никогда – на чужих ошибкахКомментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин оуенил игру «Спартака» в матче с «Локомотивом» (1:1) в 20-м туре РФПЛ.Александр Бубнов: Не исключаю, что «Терек» преподнесет сюрприз в матче с ЦСКАфутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура РФПЛ «Терек» - ЦСКА.
Бокс
Анхель Гарсия: Не могу принять результат боя Головкин – Джейкобс. Это просто безумие
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Мидлсбро» и вытеснил «Арсенал» из первой пятерки
Бокс
Оскар де ла Хойя: Головкин и Джейкобс показали именно то, за что мы любим бокс. Поздравляю обоих
Футбол
«Наполи» обыграл «Эмполи» и поднялся на второе место в серии А
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Иван Данильянц
Иван Данильянцвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости