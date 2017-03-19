Егор Рыков: СКА не следил за серией ЦСКА и «Локомотива»

Защитник «СКА-1946» Егор Рыков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от пятого матча серии 1/8 финала Кубка Харламова против «Чайки» (3:2), а также рассказал об ожиданиях от серии 1/2 финала Кубка Гагарина против «Локомотива».

- Три дня назад играл в КХЛ, сегодня - в молодежке - дело привычное. Здесь нет чего-то удивительного, самое главное - играть. Матч с «Чайкой» получился боевым. Отыгрались с 1:2, все ребята - молодцы, были одной командой, ловили на себя шайбы.



- Следующий соперник СКА в Кубке Гагарина - «Локомотив». Изначально думали, что опять придется играть с ЦСКА?

- Нет, об этом не думали. У нас была своя серия, за этой даже не следили. После победы 7:1 в регулярке нельзя говорить, что «Локомотив» слабее СКА. Это отличная команда, они выбили ЦСКА из турнира, - сказал Рыков в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, «СКА-1946» в пятом матче 1/8 финала плей-офф МХЛ обыграл «Чайку» со счетом 3:2. У армейцев шайбы забросили Андрей Нестеров, Александр Волков и Тимур Сультеев. За гостей отличились Роман Горбунов и Кирилл Меляков. Счет в серии стал 3-2 в пользу петербуржцев. В четвертьфинале Кубка Харламова «СКА-1946» сыграет с «Алмазом», который в 1/8 финала обыграл «Локо».

СКА в 1/2 финала Кубка Гагарина сыграет с ярославским «Локомотивом», который обыграл ЦСКА в серии 1/4 финала турнира со счетом 4-2. Первый матч пройдет 23 марта в Петербурге и начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В плей-офф КХЛ Рыков принял участие в шести играх, но очков не набрал. В регулярном чемпионате-2016/17 на счету 19-летнего защитника 47 матчей и 9 (0+9) очков.