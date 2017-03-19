Тириль Экхофф: После завершения четвертой стрельбы я была уверена в победе

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).

«В этом сезоне мне надоело бегать по штрафным кругам. Сегодня у меня получилось хорошо отстреляться. Я думала о том, чтобы атаковать и сделать все, что я могу, но я рада, что удалось удачно пройти огневые рубежи. Это было моей главной целью.

После завершения четвертой стрельбы я поняла, что выиграю. Я была уверенна в этом. Мне оставалось только не упасть на спуске, что я и сделала», - цитирует Экхофф официальный сайт IBU.

Напомним, что россиянка Татьяна Акимова заняла 29-е место.