Тириль Экхофф: После завершения четвертой стрельбы я была уверена в победе
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась
впечатлениями после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене
(Норвегия).
«В этом сезоне мне надоело бегать по штрафным кругам.
Сегодня у меня получилось хорошо отстреляться.
Я думала о том, чтобы атаковать и сделать все, что я могу, но я рада,
что удалось удачно пройти огневые рубежи.
Это было моей главной целью.
После завершения четвертой стрельбы я поняла, что выиграю. Я
была уверенна в этом. Мне оставалось только не упасть на спуске, что я и
сделала», - цитирует Экхофф официальный сайт IBU.
Напомним, что россиянка Татьяна Акимова заняла 29-е место.
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