Оскар де ла Хойя: Головкин и Джейкобс показали именно то, за что мы любим бокс. Поздравляю обоих
Знаменитый боксер и промоутер Оскар де ла Хойя подвел итоги боя Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.
«Поздравляю и Головкина, и Джейкобса. Вы показали именно то, за что мы все любим бокс», - написал де ла Хойя в своем твиттере.
Congratulations GGG and Jacobs. Thank you for the great fight and reminding everyone why we love the fight game.— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 19 марта 2017 г.
Напомним, сегодня Геннадий Головкин в упорной борьбе одолел Дэниела Джейкобса (115-112, 115-112, 114-113) и защитил чемпионские титулы WBA, WBC и IBF. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».
Оскар де ла Хойя является промоутер мексиканца Сауля Альвареса, который считается самым вероятным соперником Головкина на ближайшую осень.
Новый выпуск программы «Держи удар» по итогам боя Головкин - Джейкобс:
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