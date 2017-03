Оскар де ла Хойя: Головкин и Джейкобс показали именно то, за что мы любим бокс. Поздравляю обоих

Знаменитый боксер и промоутер Оскар де ла Хойя подвел итоги боя Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.

«Поздравляю и Головкина, и Джейкобса. Вы показали именно то, за что мы все любим бокс», - написал де ла Хойя в своем твиттере.

Congratulations GGG and Jacobs. Thank you for the great fight and reminding everyone why we love the fight game.