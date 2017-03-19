Вадим Скрипченко: Ничью расцениваю как положительный результат
Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился
впечатлениями после матча против «Ростова» в 20-м туре чемпионата России.
Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).
– Игра
в целом равная. Учитывая наши грубые ошибки в конце матча в связи с потерей
холодного рассудка, соперник мог выиграть этот матч. Было бы обидно, если бы мы
проиграли такой матч. Ничью расцениваю как положительный результат. Это должно
стать толчком к будущим победам. По самоотдаче нет претензий к своей команде.
На поле тоже не жалуюсь. Главное, что сегодня мы достойно играли и не
проиграли. Рад, что мы вернулись домой, к нашим болельщикам. Чувствуя поддержку
наших болельщиков, команда стремилась победить. Игру провели достойно, на
хорошем физическом уровне и «Ростову» мало в чем проигрывали.
– В команде много новых игроков. Можно сказать, что команда
строится заново?
– Это так. Много травмированных, кто-то ушел из линии нападения,
кто-то пришел. Но нет ничего страшного, мы продолжаем работу. Вы могли
заметить, что состав в каждой игре разный. Это можно объяснить тренерским
поиском.
– Как обстоят дела у Сергея Корниленко?
– Он будет готов к матчу с ЦСКА. Это позитивные новости для нас
всех. Он присылает видео своих тренировок и мы видим, что динамика его
восстановления хорошая, - цитирует Скрипченко официальный сайт «Крыльев Советов».
Волжане с 16 очками поднялись на 13-е место, команда с берегов Дона с 30 баллами находится на данный момент на шестой строчке. В следующем туре «Крылья Советов» 2 апреля сыграют на выезде с ЦСКА, а «Ростов» днем позже примет «Краснодар».
Матч
Крылья Советов - Ростов - 0:0
Состав
Крылья Советов: Лория, Зотов, Ятченко, Надсон, Таранов, Бато, Глеб (Паскуато, 46), Мияилович (Бруно, 79), Громов (Садик, 89), Зинков, Зуев
Ростов: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев (Байрамян, 85), Ерохин, Препелицэ (Девич, 90), Мевля, Нобоа, Калачёв, Бухаров (Азмун, 82), Полоз
Предупреждения:
Зинков, 58 - Нобоа, 9; Ерохин, 21; Калачёв, 41; Навас, 61
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
19 марта 14:00, Металлург, Текстовая трансляция