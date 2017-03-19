Вадим Скрипченко: Ничью расцениваю как положительный результат

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча против «Ростова» в 20-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

– Игра в целом равная. Учитывая наши грубые ошибки в конце матча в связи с потерей холодного рассудка, соперник мог выиграть этот матч. Было бы обидно, если бы мы проиграли такой матч. Ничью расцениваю как положительный результат. Это должно стать толчком к будущим победам. По самоотдаче нет претензий к своей команде. На поле тоже не жалуюсь. Главное, что сегодня мы достойно играли и не проиграли. Рад, что мы вернулись домой, к нашим болельщикам. Чувствуя поддержку наших болельщиков, команда стремилась победить. Игру провели достойно, на хорошем физическом уровне и «Ростову» мало в чем проигрывали.

– В команде много новых игроков. Можно сказать, что команда строится заново?

– Это так. Много травмированных, кто-то ушел из линии нападения, кто-то пришел. Но нет ничего страшного, мы продолжаем работу. Вы могли заметить, что состав в каждой игре разный. Это можно объяснить тренерским поиском.

– Как обстоят дела у Сергея Корниленко?

– Он будет готов к матчу с ЦСКА. Это позитивные новости для нас всех. Он присылает видео своих тренировок и мы видим, что динамика его восстановления хорошая, - цитирует Скрипченко официальный сайт «Крыльев Советов».

Волжане с 16 очками поднялись на 13-е место, команда с берегов Дона с 30 баллами находится на данный момент на шестой строчке. В следующем туре «Крылья Советов» 2 апреля сыграют на выезде с ЦСКА, а «Ростов» днем позже примет «Краснодар».