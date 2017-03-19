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Анхель Гарсия: Не могу принять результат боя Головкин – Джейкобс. Это просто безумие

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный американский тренер Анхель Гарсия уверен в том, что Дэниел Джейкобс заслуживал победы в поединке с Геннадием Головкиным.

«Это просто безумие! Я не могу принять результат боя Головкин – Джейкобс после того, что показал сегодня Дэниел. Эти судьи из Нью-Йорка ни на что не годны!», – заявил Гарсия, бессменно тренирующий своего сына Дэнни, экс-чемпиона мира в первом полусреднем и полусреднем весах.

Свой комментарий Анхель по традиции снабдил резким высказыванием «на грани фола». 

the sport needs better judges

Публикация от Angel Garcia (@crazyangelgarcia)

Напомним, сегодня Геннадий Головкин в упорной борьбе одолел Дэниела Джейкобса (115-112, 115-112, 114-113) и защитил чемпионские титулы WBA, WBC и IBF. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Новый выпуск программы «Держи удар» по итогам боя Головкин - Джейкобс:

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