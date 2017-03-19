«Манчестер Юнайтед» обыграл «Мидлсбро» и вытеснил «Арсенал» из первой пятерки

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АПЛ. 29-й тур. «Мидлсбро» уступил «МЮ», «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом матча с «Ливерпулем» Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 29-го тура чемпионата Англии, в которой «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль».

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Ибрагимович готов остаться в «Манчестер Юнайтед» при условии повышения зарплаты Шведский форвард Златан Ибрагимович готов остаться в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон, если английский клуб поднимет ему зарплату до уровня Уэйна Руни и Поля Погба, сообщает The Sun.

Антонио Конте: Мы с первой и до последней минуты демонстрировали волю к победе Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Сток Сити» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Арсен Венгер: Я уже определился со своим будущим Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение команды от «Вест Бромвича» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Борнмут» обыграл «Суонси» Матч 29-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Суонси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Борнмута».

Лукаку с 21 голом вышел на первое место в списке лучших бомбардиров АПЛ Нападающий «Эвертона» Ромело Лукаку, оформив дубль в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (4:0), вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров нынешнего сезона.

«Челси» вырвал победу у «Сток Сити» и оторвался от конкурентов на тринадцать очков «Сток Сити» дома уступил «Челси» (1:2) в 29-м туре чемпионата Англии.

«Лестер» обыграл «Вест Хэм» и одержал четвертую победу подряд после отставки Раньери Матч 29-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Лестером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Лестера».

Дубль Доусона принес «Вест Бромвичу» победу над «Арсеналом» «Вест Бромвич Альбион» дома обыграл «Арсенал» (3:1) в 29-м туре чемпионата Англии.

Букмекеры не верят, что «Сток Сити» остановит «Челси» Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 29-го тура чемпионата Англии, в котором «Сток Сити» примет «Челси».

«Вест Бромвич» – «Арсенал». Чех получил травму и был заменен Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех получил травму в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича».

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