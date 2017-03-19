«Манчестер Юнайтед» обыграл «Мидлсбро» и вытеснил «Арсенал» из первой пятерки
«Мидлсбро» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (1:3) в 29-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличился Руди Жестед (77-я минута), у гостей - Маруан Феллайни (30-я), Джесси Лингард (62-я) и Антонио Валенсия (90-я).
Манкунианцы набрали 52 очка и вытеснили «Арсенал» с пятого места. Их сегодняшний соперник с 22 баллами остался на 19-й, предпоследней строчке.
В следующем туре «МЮ» 1 апреля примет «Вест Бромвич», а «Мидлсбро» днем позже сыграет на выезде с «Суонси».
Матч
Мидлсбро - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:1)
Голы
Феллайни 30 (0:1). Лингард 63 (0:2). Жестед 77 (1:2). Валенсия 90 (1:3).
Состав
Мидлсбро: Вальдес, Гибсон, Фабио, Барраган, Эспиноза, Лидбиттер (Жестед, 68), Даунинг, де Рон, Рамирес (Траоре, 68), Клейтон, Негредо
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Смоллинг, Байи, Валенсия, Янг, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 80), Мата (Рохо, 69), Феллайни, Рэшфорд (Дармиан, 90)
Предупреждения:
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
19 марта 15:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция