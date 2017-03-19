Во время женского масс-старта в Холменколлене на трассу выбежала белка (видео)
На этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия)
состоялись масс-старты. Во время женской гонки на трассу выбежала белка.
Как сообщает RT, появление белки едва не привело к падению одной из спортсменок. Напомним, что выиграла гонку норвежка Тириль Экхофф.
GIF: Tail in danger!!!!!!#biathlon #squirrel #oslo pic.twitter.com/Ytq6VGJE0h— Jiri Benes (@raulik81) 19 марта 2017 г.
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