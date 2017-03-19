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Во время женского масс-старта в Холменколлене на трассу выбежала белка (видео)

Источник:  RT на русскомКомментарии

На этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) состоялись масс-старты. Во время женской гонки на трассу выбежала белка.

Как сообщает RT, появление белки едва не привело к падению одной из спортсменок. Напомним, что выиграла гонку норвежка Тириль Экхофф.

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