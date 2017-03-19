Фуркад опередил Шипулина в общем зачете Кубка мира на 453 очка
Россиянин Антон Шипулин занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону-2016/17.
Француз Мартен Фуркад по итогам сезона добился колоссального перевеса над всеми конкурентами. Он мог бы пропустить по меньшей мере 7 «лишних» гонок, и все равно стать обладателем Большого хрустального глобуса.
Напомним, сегодня Фуркад-младший стал победителем заключительной гонки сезона - масс-старта в Холменколлене.
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачет
1. Мартен Фуркад (Франция) – 1396 очков
2. Антон Шипулин (Россия) – 943
3. Йоханнес Бе (Норвегия) – 812
...18. Евгений Гараничев (Россия) – 495
19. Максим Цветков (Россия) – 469
...24. Антон Бабиков (Россия) – 399
...35. Матвей Елисеев (Россия) – 235
...44. Дмитрий Малышко (Россия) – 167
...56. Алексей Волков (Россия) – 63
...79. Юрий Шопин (Россия) – 18