Фуркад опередил Шипулина в общем зачете Кубка мира на 453 очка

Россиянин Антон Шипулин занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону-2016/17.

Француз Мартен Фуркад по итогам сезона добился колоссального перевеса над всеми конкурентами. Он мог бы пропустить по меньшей мере 7 «лишних» гонок, и все равно стать обладателем Большого хрустального глобуса.

Напомним, сегодня Фуркад-младший стал победителем заключительной гонки сезона - масс-старта в Холменколлене.



Биатлон. Кубок мира

Мужчины. Общий зачет

1. Мартен Фуркад (Франция) – 1396 очков

2. Антон Шипулин (Россия) – 943

3. Йоханнес Бе (Норвегия) – 812

...18. Евгений Гараничев (Россия) – 495

19. Максим Цветков (Россия) – 469

...24. Антон Бабиков (Россия) – 399

...35. Матвей Елисеев (Россия) – 235

...44. Дмитрий Малышко (Россия) – 167

...56. Алексей Волков (Россия) – 63

...79. Юрий Шопин (Россия) – 18