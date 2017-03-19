Андрей Червиченко: Пусть «Зенит» обыграет «Арсенал» и хоть как-то взбодрится
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на встречу 20-го тура РФПЛ, в которой «Зенит» примет тульский «Арсенал».
- «Зенит» злой после игры и судейского скандала в Перми. Невезучими какие-то питерцы стали, горестными, такой бы эпитет я подобрал. Ну давайте пожелаем, чтобы они выиграли со счетом 3:0. И хоть как-то взбодрились, - сказал Червиченко.
Матч начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически