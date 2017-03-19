Андрей Червиченко: Пусть «Зенит» обыграет «Арсенал» и хоть как-то взбодрится

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча против «Ростова» в 20-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

Вадим Скрипченко: Ничью расцениваю как положительный результат Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча против «Ростова» в 20-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

Все матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».

РФПЛ. «Терек» – ЦСКА, «Зенит» – «Арсенал» и другие матчи. Онлайн

РФПЛ. «Терек» – ЦСКА, «Зенит» – «Арсенал» и другие матчи. Онлайн Все матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».

В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Уфой».

«Краснодар» – «Уфа». Онлайн В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Уфой».

В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Терек» сыграет с ЦСКА.

«Терек» – ЦСКА. Онлайн В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Терек» сыграет с ЦСКА.

Феерия от Лории. «Ростов» не смог обыграть «Крылья» после поражения от «МЮ»

Феерия от Лории. «Ростов» не смог обыграть «Крылья» после поражения от «МЮ» «Советский спорт» рассказывает о матче 20-го тура РФПЛ «Крылья Советов» – «Ростов» (0:0).

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (0:0) в 20-м туре РФПЛ.

Иван Данильянц: Ничья с «Крыльями» не проносит нам удовлетворения

Иван Данильянц: Ничья с «Крыльями» не проносит нам удовлетворения Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (0:0) в 20-м туре РФПЛ.

«Крылья Советов» дома разошлись миром с «Ростовом» (0:0) в 20-м туре чемпионата России.

«Ростов» не смог обыграть «Крылья Советов» «Крылья Советов» дома разошлись миром с «Ростовом» (0:0) в 20-м туре чемпионата России.

Арбитражный суд Петербурга приостановил производство по иску городского комитета по строительству к компании «Трансстрой» о возврате аванса на строительство стадиона на Крестовском острове.

Суд приостановил производство по иску Петербурга к бывшему генподрядчику стадиона на Крестовском

Суд приостановил производство по иску Петербурга к бывшему генподрядчику стадиона на Крестовском Арбитражный суд Петербурга приостановил производство по иску городского комитета по строительству к компании «Трансстрой» о возврате аванса на строительство стадиона на Крестовском острове.

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 20-го тура РФПЛ с «Тереком».

Витиньо и Ионов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Тереком»

Витиньо и Ионов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Тереком» Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 20-го тура РФПЛ с «Тереком».

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал победу своей команды над «Амкаром» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

Гендиректор «Томи»: Наши ребята – настоящие мужики, показали сибирский характер Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал победу своей команды над «Амкаром» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

Сегодня свой день рождения отмечает форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. Ему исполняется 26 лет.

День в истории. Александру Кокорину – 26!

День в истории. Александру Кокорину – 26! Сегодня свой день рождения отмечает форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. Ему исполняется 26 лет.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на встречу 20-го тура чемпионата России, в которой «Краснодар» примет «Уфу».

Андрей Червиченко: «Краснодар» обыграет «Уфу» со счетом 2:0 Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на встречу 20-го тура чемпионата России, в которой «Краснодар» примет «Уфу».

Александр Бубнов: «Уфа» неуступчива, «Краснодару» будет непросто Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Уфа».

Рассказываем и показываем, как Дмитрий Комбаров играл в обороне в матче «Локомотив» – «Спартак».

Четыре обреза, потери позиции, чудовищный брак! Как играл Комбаров

Четыре обреза, потери позиции, чудовищный брак! Как играл Комбаров Рассказываем и показываем, как Дмитрий Комбаров играл в обороне в матче «Локомотив» – «Спартак».

В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом».

«Крылья Советов» – «Ростов». Онлайн В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом».

Матч 20-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростов» не вызвал ажиотажа в Самаре.

На матче «Крылья Советов» – «Ростов» ожидается до 10 тысяч болельщиков

На матче «Крылья Советов» – «Ростов» ожидается до 10 тысяч болельщиков Матч 20-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростов» не вызвал ажиотажа в Самаре.

Сегодня полузащитнику ЦСКА и сборной Финляндии Роману Еременко исполняется 30 лет.

ЦСКА поздравил с юбилеем Романа Еременко Сегодня полузащитнику ЦСКА и сборной Финляндии Роману Еременко исполняется 30 лет.

Российский тренер Федор Щербаченко поделился впечатлениями от матча «Локомотив» - «Спартак» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.

Федор Щербаченко: «Спартак» унес ноги в матче с «Локомотивом»

Федор Щербаченко: «Спартак» унес ноги в матче с «Локомотивом» Российский тренер Федор Щербаченко поделился впечатлениями от матча «Локомотив» - «Спартак» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.