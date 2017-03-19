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Сборная России уступила Канаде и Шотландии на чемпионате мира по керлингу среди женщин

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Пекине (Китай) проходит чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России сегодня провела два матча, и в обоих уступила.

Сначала россиянки проиграли сборной Канады. По итогам десяти эндов счет был 9:9. После экстра-энда победа осталась за канадками – 10:9. Во второй игре россиянки проиграли сборной Шотландии со счетом 7:10. Напомним, что в первом матче турнира сборная России обыграла команду Южной Кореи. Завтра сборная России сыграет со сборными Чехии и Швейцарии.

Керлинг. Чемпионат мира

Пекин (Китай)

Женщины

4-й тур

Россия – Канада – 9:10 ЭЭ

5-й тур

Россия – Шотландия – 7:10

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