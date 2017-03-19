Сборная России уступила Канаде и Шотландии на чемпионате мира по керлингу среди женщин
В Пекине (Китай) проходит чемпионат мира по керлингу среди
женщин. Сборная России сегодня провела два матча, и в обоих уступила.
Сначала россиянки проиграли сборной Канады. По итогам десяти
эндов счет был 9:9. После экстра-энда победа осталась за канадками – 10:9. Во
второй игре россиянки проиграли сборной Шотландии со счетом 7:10. Напомним, что
в первом матче турнира сборная России обыграла команду Южной Кореи. Завтра
сборная России сыграет со сборными Чехии и Швейцарии.
Керлинг. Чемпионат мира
Пекин (Китай)
Женщины
4-й тур
Россия – Канада – 9:10 ЭЭ
5-й тур
Россия – Шотландия – 7:10
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