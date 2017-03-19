Мартен Фуркад: Мне стыдно. Я не забывал патроны с 15 лет
Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями
после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).
Также он выразил сожаление из-за того, что забыл взять патроны.
«Мне стыдно. Я не совершал такую ошибку
с тех пор, когда мне было 15. Не знаю, как это случилось. Пришел
на первую стрельбу, взял первую обойму – она пустая. Взял
вторую – тоже пустая, понял, что проверять остальные нет смысла. Тем
не менее, я горжусь этой победой», – цитирует Фуркада «Матч ТВ».
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