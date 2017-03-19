Маруан Феллайни: Забивать всегда приятно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни прокомментировал гостевую победу над «Мидлсбро» (3:1) в 29-м туре чемпионата Англии.

На 30-й минуте бельгийский форвард открыл счет в матче.

«Забивать всегда приятно. Эш (Эшли Янг - прим. ред.) выполнил отличный кросс на меня. Хороший получился гол. Концовка матча оказалась непростой: соперник давил, перешел на длинные забросы. Однако мы победили. Мы сделали это», - цитирует Феллайни BBC Sport.

Таким образом, «МЮ» поднялся на пятое место в таблице АПЛ, вытеснив с него «Арсенал».