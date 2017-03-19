Маруан Феллайни: Забивать всегда приятно
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни прокомментировал гостевую победу над «Мидлсбро» (3:1) в 29-м туре чемпионата Англии.
На 30-й минуте бельгийский форвард открыл счет в матче.
«Забивать всегда приятно. Эш (Эшли Янг - прим. ред.) выполнил отличный кросс на меня. Хороший получился гол. Концовка матча оказалась непростой: соперник давил, перешел на длинные забросы. Однако мы победили. Мы сделали это», - цитирует Феллайни BBC Sport.
Таким образом, «МЮ» поднялся на пятое место в таблице АПЛ, вытеснив с него «Арсенал».
Матч
Мидлсбро - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:1)
Голы
Феллайни 30 (0:1). Лингард 63 (0:2). Жестед 77 (1:2). Валенсия 90 (1:3).
Состав
Мидлсбро: Вальдес, Гибсон, Фабио, Барраган, Эспиноза, Лидбиттер (Жестед, 68), Даунинг, де Рон, Рамирес (Траоре, 68), Клейтон, Негредо
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Смоллинг, Байи, Валенсия, Янг, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 80), Мата (Рохо, 69), Феллайни, Рэшфорд (Дармиан, 90)
Предупреждения:
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
19 марта 15:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция