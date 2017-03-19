Александр Касперович: Фуркад справедливо выиграл гонку, судьи разобрались в ситуации

Главный тренер сборной России Александр Касперович считает справедливой и легитимной победу француза Мартена Фуркада в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене.

- Фуркад достойно и справедливо выиграл гонку, у него не было никакого преимущества. Да, он забыл обойму, но судьи разобрались в этой ситуации, они были на стороне спортсмена. Ни у одной из национальных федераций к нему нет никаких претензий, - цитирует Касперовича агентство ТАСС.

На первом огневом рубеже выяснилось, что Мартен вставил в магазин пустую обойму. Новую ему подал тренер, что не допускается правилами. Тем не менее, специальное жюри посчитало, что эта ситуация на оказала влияния на ход гонки и оставило ее результаты в силе.

Вторым сегодня неожиданно стал спортсмен из Латвии Андрей Расторгуев, безошибочно отработавший последнюю стрельбу из положения стоя. Замкнул тройку призеров австриец Симон Эдер.







Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев (8-е место). Победитель гонки преследования Антон Шипулин финишировал только 11-м.