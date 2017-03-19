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Татьяна Акимова: Сезон для меня был довольно-таки плодотворный

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после масс-старта на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что она заняла 29-е место.

«Сегодня я стартовала далеко от лидеров. В таких условиях стараешься с самого начала догонять. Каждая ошибка в стрельбе снова заставляет бороться. Здесь нужно стрелять хорошо. Для меня сегодня стрельба была хорошая.

 Но надо стрелять на ноль, чтобы приближаться. Ходом сегодня неплохо себя ощущала. Просто, может, усталость уже есть. Сезон для меня был довольно-таки плодотворный. Много было эмоций и незабываемых моментов», - цитирует Акимову «Весь спорт»

Напомним, что выиграла гонку норвежка Тириль Экхофф.


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