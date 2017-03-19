Гол Ионова принес ЦСКА победу над «Тереком»
«Терек» дома уступил ЦСКА (0:1) в 20-м туре чемпионата России.
Единственный мяч на 29-й минуте забил нападающий гостей Алексей Ионов, завершивший стремительную атаку своей команды.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Армейцы набрали 39 очков и на данный момент занимают чистое второе место. Догнать их сегодня может «Зенит», который принимает тульский «Арсенал».
Грозненцы с 29 баллами остались восьмыми.
В следующем туре ЦСКА 2 апреля встретится дома с «Крыльями Советов», а «Терек» в тот же день сыграет на выезде с «Амкаром».
Матч
Голы
Ионов 28 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Уциев, Мохаммади, Оздоев (Мбенг, 70), Кузяев, Бериша (Родолфо, 69), Лебеденко, Балай (Садаев, 71)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов (Оланаре, 66), Дзагоев, Тошич (Щенников, 74), Витиньо (Чалов, 82)
Предупреждения:
Кузяев, 88 - Березуцкий В., 90
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 марта 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция