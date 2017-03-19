Гол Ионова принес ЦСКА победу над «Тереком»

«Терек» дома уступил ЦСКА (0:1) в 20-м туре чемпионата России.

Единственный мяч на 29-й минуте забил нападающий гостей Алексей Ионов, завершивший стремительную атаку своей команды.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Армейцы набрали 39 очков и на данный момент занимают чистое второе место. Догнать их сегодня может «Зенит», который принимает тульский «Арсенал».

Грозненцы с 29 баллами остались восьмыми.

В следующем туре ЦСКА 2 апреля встретится дома с «Крыльями Советов», а «Терек» в тот же день сыграет на выезде с «Амкаром».