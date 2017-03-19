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«Динамо» упустило победу над «Спартаком-2»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Динамо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Первый мяч на 53-й минуте забил Александр Сапета. Несмотря на удаление Дениса Кутина, красно-белые в концовке отыгрались - отличился Георгий Мелкадзе. «Динамо» набрало 59 очков и продолжает лидировать в ФНЛ. У «Спартака-2» 41 очко и пятое место.

В следующем туре «Спартак-2» примет «Балтику», а «Динамо» на выезде сыграет с «Тосно».

ФНЛ
27-й тур

Матч

Спартак-2 - Динамо - 1:1 (0:0)

Голы

Сапета 53 (0:1). Мелкадзе 90 (1:1).

Состав

Спартак-2: Песьяков, Макеев, Хомуха, Шанбиев (Сокол, 90), Кутин, Тимофеев, Леонтьев, Пантелеев (Нимели, 68), Мелкадзе, Давыдов, Самбу (Федчук, 61)

Динамо: Шунин, Морозов, Темников, Белоруков, Хольмен, Козлов, Катрич (Маркелов, 80), Сапета (Соснин, 56), Зотов, Панченко, Луценко (Бечирай, 64)

Предупреждения:

Кутин, 27; Мелкадзе, 85; Давыдов, 90 - Темников, 67; Бечирай, 89; Морозов, 90

Удаления:

Кутин, 84 - нет

Место и дата

19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

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