«Динамо» упустило победу над «Спартаком-2»

Матч 27-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Динамо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Первый мяч на 53-й минуте забил Александр Сапета. Несмотря на удаление Дениса Кутина, красно-белые в концовке отыгрались - отличился Георгий Мелкадзе. «Динамо» набрало 59 очков и продолжает лидировать в ФНЛ. У «Спартака-2» 41 очко и пятое место.

В следующем туре «Спартак-2» примет «Балтику», а «Динамо» на выезде сыграет с «Тосно».

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27-й тур