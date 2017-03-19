«Динамо» упустило победу над «Спартаком-2»
Матч 27-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Динамо»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Первый мяч на 53-й минуте забил Александр Сапета. Несмотря на удаление Дениса Кутина, красно-белые в концовке отыгрались - отличился Георгий Мелкадзе. «Динамо»
набрало 59 очков и продолжает лидировать в ФНЛ. У «Спартака-2» 41 очко и пятое
место.
В следующем туре «Спартак-2» примет «Балтику», а «Динамо» на
выезде сыграет с «Тосно».
ФНЛ
27-й тур
Матч
Спартак-2 - Динамо - 1:1 (0:0)
Голы
Сапета 53 (0:1). Мелкадзе 90 (1:1).
Состав
Спартак-2: Песьяков, Макеев, Хомуха, Шанбиев (Сокол, 90), Кутин, Тимофеев, Леонтьев, Пантелеев (Нимели, 68), Мелкадзе, Давыдов, Самбу (Федчук, 61)
Динамо: Шунин, Морозов, Темников, Белоруков, Хольмен, Козлов, Катрич (Маркелов, 80), Сапета (Соснин, 56), Зотов, Панченко, Луценко (Бечирай, 64)
Предупреждения:
Кутин, 27; Мелкадзе, 85; Давыдов, 90 - Темников, 67; Бечирай, 89; Морозов, 90
Удаления:
Кутин, 84 - нет
Место и дата
19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция