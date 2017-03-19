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«Зенит» – «Арсенал». Лунев, Цаллагов и Иванович выйдут в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 20-го тура РФПЛ против «Арсенала».

Стартовый состав: Лунев – Кришито, Иванович, Нету, Цаллагов – Эрнани, Жулиано, Юсупов – Кокорин, Данни (к), Дзюба.

Запасные игроки: Бабурин, Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Жирков, Маурисио, Хави Гарсия, Мак, Шатов, Кержаков, Джорджевич.

Напомним, матч пройдет 19 марта на «Петровском» и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Арсенал

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Иванович, Кришито, Нету, Данни, Жулиано, Юсупов, Эрнани, Дзюба, Кокорин

Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Иванов, Беляев, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Бурмистров, Александров, Расич

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

19 марта 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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