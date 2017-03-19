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Билеты на игры Еврочелленджа в Челябинске будут стоить до 2 тысяч рублей

Источник:  Znak.comКомментарии

Организаторы матчей Еврочелленджа, которые пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля, определились с ценами на билеты.

«Билеты на матчи сборной России против сборной Франции будут стоить от 150 рублей в фанатский сектор и до 2000 рублей за места на центральных трибунах, - цитирует Znak.com заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова. - Сейчас мы решаем вопрос с финансированием мероприятия, так как для нас оно стало неожиданным. Федерация хоккея обратилась к региону с просьбой организовать на своей территории матчи Еврочелленджа не так давно».

Оба матча - 13 и 15 апреля - пройдут на арене «Трактор».

Напомним, Еврочеллендж - турнир, созданный в 2011 году в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран, включая Россию. Соревнование является этапом подготовки для многих команд к чемпионату мира. Ведущие сборные из четырех стран (России, Швеции, Чехии и Финляндии) выступают в Еврочеллендже с апреля, проводя по два спаренных матча с соперниками, более низкими по рангу.

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