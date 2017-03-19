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Владимир Плющев: В серии со СКА «Локомотив» ждут очень тяжелые игры

Источник:  ТАССКомментарии

Известный российский тренер Владимир Плющев поделился ожиданиями от встречи СКА и «Локомотива» в финале Западной конференции.

Первый матч пройдет 23 марта в Санкт-Петербурге.

«В серии со СКА ярославскую команду ждут очень сложные игры, их исход будет зависеть от аккуратности игры в защите. Вспоминая серию с московским «Динамо», СКА смог реализовать свое преимущество только в игре в неравных составах, тогда как при «пять на пять» динамовцы смотрелись даже предпочтительнее соперника. В этой серии команды будут ждать ошибки друг друга и стараться поймать на этой ошибке, ее цена будет очень велика. СКА у себя дома будет должен показывать весь атакующий фейерверк, на который они способны», - цитирует Плющева ТАСС.




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