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«Краснодар» и «Уфа» разошлись миром

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Уфой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Краснодар» проводил матч после поражения в Лиге Европы от «Сельты». Напомним, что испанский клуб победил со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира. Сегодня подопечным Игоря Шалимова не удалось отличиться в матче против «Уфы».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

«Краснодар» набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Уфы»  32 очка и пятое место.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с  «Ростовом» на выезде, а «Уфа» примет «Локомотив».

Матч

Краснодар - Уфа - 0:0

Состав

Краснодар: Синицын, Шишкин (Газинский, 58), Мартынович, Калешин, Гранквист, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон, Жигулёв (Мамаев, 46)

Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Пуцко, Карп (Ванек, 61), Сухов, Пауревич, Засеев, Стоцкий (Кротов, 80), Сысуев (Йокич, 67), Фатай

Предупреждения:

нет - Пуцко, 36; Стоцкий, 42; Аликин, 80

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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