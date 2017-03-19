«Краснодар» и «Уфа» разошлись миром
Матч 20-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Уфой»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Краснодар» проводил матч после поражения в Лиге Европы от «Сельты». Напомним, что испанский клуб победил со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира. Сегодня подопечным Игоря Шалимова не удалось отличиться в матче против «Уфы».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
«Краснодар» набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Уфы» 32 очка и пятое место.
В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом» на выезде, а «Уфа» примет «Локомотив».
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Шишкин (Газинский, 58), Мартынович, Калешин, Гранквист, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон, Жигулёв (Мамаев, 46)
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Пуцко, Карп (Ванек, 61), Сухов, Пауревич, Засеев, Стоцкий (Кротов, 80), Сысуев (Йокич, 67), Фатай
Предупреждения:
нет - Пуцко, 36; Стоцкий, 42; Аликин, 80
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция