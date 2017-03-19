«Краснодар» и «Уфа» разошлись миром

Матч 20-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Уфой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Краснодар» проводил матч после поражения в Лиге Европы от «Сельты». Напомним, что испанский клуб победил со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира. Сегодня подопечным Игоря Шалимова не удалось отличиться в матче против «Уфы».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

«Краснодар» набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Уфы» 32 очка и пятое место.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом» на выезде, а «Уфа» примет «Локомотив».