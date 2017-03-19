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Александр «XBOCT» Дашкевич: Пока нам стоит попасть на закрытые квалификации к The International

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Капитан «Анжи» по Dota 2 Александр «XBOCT» Дашкевич в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о формировании нового состава, а также поведал о том, какие цели ставит клуб перед командой.

«Эти ребята (Игорь «iLWT» Филатов, Евгений «Chuvash» Филатов, Михаил «Misha» Агатов - прим. ред.) давно выступают втроём. И они все втроём изъявили желание поиграть именно со мной. Отпала необходимость искать кого-то другого, потому что парни уже сыгранные, знают, чего хотят друг от друга. И раз они друг друга устраивают, значит, что-то умеют. Я очень часто попадался с ними в рейтинговых играх, так что какой-то опыт общения у нас уже есть. Видно, что эти ребята умеют и хотят играть. Когда я первый раз с ними пообщался, то удивился их разумности в 18-19 лет. В их словах есть толк, нет юношеской глупости, они стараются, говорят умные вещи. В принципе, это всё, что нужно.

Пятого игрока мы только тестируем. Это Максим «Yoky» Ким. Он мне нравился уже давно, когда ещё играл на оффлейне в Team Empire. Потом Yoky захотел играть на другой позиции, пробовался в разных командах на средней линии и на керри. У него получалось чуть хуже, чем на основной роли, видимо, нужно было больше времени для тренировок. Когда я спросил Yoky, хочется ли ему снова сыграть на сложной, он согласился. На оффлейне у Максима дела шли хорошо, так что он мне кажется отличной кандидатурой.

Они хотят (ФК «Анжи» - прим. ред.), чтобы мы участвовали в максимально возможном количестве турниров. Это и наша цель тоже, так что тут наши стремления совпадают. Пока нам стоит попасть на закрытые квалификации к The International, чтобы не участвовать в мясорубке открытых отборов. Выиграть там и попасть на чемпионат мира — это уже будет хорошо. Дальше будет видно. Я же ни разу не был с ребятами на LAN-турнире, а это совсем другая вещь». 

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