Леонид Федун: Это было настоящее дерби. Пусть не первого, но второго уровня

Владелец «Спартака» Леонид Федун – о матче «Спартака-2» и «Динамо» в 27-м туре первенства ФНЛ (1:1).

– Это было настоящее дерби. Не первого уровня, но второго. По накалу все было, как надо, – говорит Федун. – Ребятам сказал, что надо играть быстрее, интенсивнее, тогда у них всех будет шанс закрепиться в первой команде. О легионерах рано что-то говорить, они только приехали. Акклиматизацию надо пройти. Самбу похож на Промеса? Пока нет.

– Как вам посещаемость? Пришлось почти 11 тысяч человек.

– Думаю, это рекорд ФНЛ для «Спартака-2».