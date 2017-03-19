Леонид Федун: Это было настоящее дерби. Пусть не первого, но второго уровня
Владелец «Спартака» Леонид Федун – о матче «Спартака-2» и «Динамо»
в 27-м туре первенства ФНЛ (1:1).
– Это было настоящее дерби. Не первого уровня, но второго.
По накалу все было, как надо, – говорит Федун. – Ребятам сказал, что надо играть
быстрее, интенсивнее, тогда у них всех будет шанс закрепиться в первой команде.
О легионерах рано что-то говорить, они только приехали. Акклиматизацию надо
пройти. Самбу похож на Промеса? Пока нет.
– Как вам посещаемость? Пришлось почти 11 тысяч человек.
– Думаю, это рекорд ФНЛ для «Спартака-2».
Матч
Спартак-2 - Динамо - 1:1 (0:0)
Голы
Сапета 53 (0:1). Мелкадзе 90 (1:1).
Состав
Спартак-2: Песьяков, Макеев, Хомуха, Шанбиев (Сокол, 90), Кутин, Тимофеев, Леонтьев, Пантелеев (Нимели, 68), Мелкадзе, Давыдов, Самбу (Федчук, 61)
Динамо: Шунин, Морозов, Темников, Белоруков, Хольмен, Козлов, Катрич (Маркелов, 80), Сапета (Соснин, 56), Зотов, Панченко, Луценко (Бечирай, 64)
Предупреждения:
Кутин, 27; Мелкадзе, 85; Давыдов, 90 - Темников, 67; Бечирай, 89; Морозов, 90
Удаления:
Кутин, 84 - нет
Место и дата
19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция