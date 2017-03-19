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Гол Куадрадо принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сампдория» дома уступила «Ювентусу» (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии.

Единственный мяч на 7-й минуте забил полузащитник гостей Хуан Куадрадо.

Туринцы с 73 очками продолжают уверенно лидировать в серии А, на десять баллов опережая идущий на данный момент вторым «Наполи». У команды из Генуи 41 очко и девятая строчка.

В следующем туре «Ювентус» 2 апреля сыграет на выезде с «Наполи», а «Сампдория» днем позже встретится в гостях с «Интером».

Матч

Сампдория - Ювентус - 0:1 (0:1)

Голы

Куадрадо 7 (0:1).

Состав

Сампдория: Пуджони, Реджини, Скриньяр, Сильвестре, Фернандеш (Шик, 54, Джуричич, 75), Торрейра (Прат, 63), Линетти, Сала, Баррето, Квальярелла, Муриэль

Ювентус: Буффон, Бардзальи, Алвес, Ругани, Хедира, Куадрадо (Лемина, 73), Асамоа, Пьянич, Манджукич, Дибала (Пьяца, 28), Игуаин (Лихтштайнер, 85)

Предупреждения:

Реджини, 83 - Алвес, 83

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

19 марта 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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