Гол Куадрадо принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
«Сампдория» дома уступила «Ювентусу» (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии.
Единственный мяч на 7-й минуте забил полузащитник гостей Хуан Куадрадо.
Туринцы с 73 очками продолжают уверенно лидировать в серии А, на десять баллов опережая идущий на данный момент вторым «Наполи». У команды из Генуи 41 очко и девятая строчка.
В следующем туре «Ювентус» 2 апреля сыграет на выезде с «Наполи», а «Сампдория» днем позже встретится в гостях с «Интером».
Матч
Сампдория - Ювентус - 0:1 (0:1)
Голы
Куадрадо 7 (0:1).
Состав
Сампдория: Пуджони, Реджини, Скриньяр, Сильвестре, Фернандеш (Шик, 54, Джуричич, 75), Торрейра (Прат, 63), Линетти, Сала, Баррето, Квальярелла, Муриэль
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Алвес, Ругани, Хедира, Куадрадо (Лемина, 73), Асамоа, Пьянич, Манджукич, Дибала (Пьяца, 28), Игуаин (Лихтштайнер, 85)
Предупреждения:
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
19 марта 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция