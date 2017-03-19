Гол Куадрадо принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

«Сампдория» дома уступила «Ювентусу» (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии.

Единственный мяч на 7-й минуте забил полузащитник гостей Хуан Куадрадо.

Туринцы с 73 очками продолжают уверенно лидировать в серии А, на десять баллов опережая идущий на данный момент вторым «Наполи». У команды из Генуи 41 очко и девятая строчка.

В следующем туре «Ювентус» 2 апреля сыграет на выезде с «Наполи», а «Сампдория» днем позже встретится в гостях с «Интером».