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«Ак Барс» разгромил «Авангард» и встретится с «Магниткой» в финале Восточной конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ак Барс» дома взял верх над «Авангардом» (5:0) в шестом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.

У хозяев льда отличились Федор Малыхин, Иржи Секач, Артем Лукоянов, Владимир Ткачев и Альберт Яруллин.

Таким образом, команда из Татарстана выиграла серию со счетом 4-2. В финале конференции она встретится с магнитогорским «Металлургом». Первая игра пройдет на Урале 24 марта.

В финале Западной конференции сойдутся СКА и «Локомотив».

Матч

Ак Барс - Авангард - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы:

Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 4:08 (1:0). Секач (Малыхин, Ткачёв), 25:20 (2:0). Лукоянов (Захарчук, Малыхин), 26:46 (3:0). Ткачёв (Захарчук, Чибисов), 34:00 (4:0). Яруллин (Секач, Мусин), 53:27 (5:0).

Место и дата

19 марта 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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