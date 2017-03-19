«Ак Барс» разгромил «Авангард» и встретится с «Магниткой» в финале Восточной конференции
«Ак Барс» дома взял верх над «Авангардом» (5:0) в шестом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.
У хозяев льда отличились Федор Малыхин, Иржи Секач, Артем Лукоянов, Владимир Ткачев и Альберт Яруллин.
Таким образом, команда из Татарстана выиграла серию со счетом 4-2. В финале конференции она встретится с магнитогорским «Металлургом». Первая игра пройдет на Урале 24 марта.
В финале Западной конференции сойдутся СКА и «Локомотив».
Матч
Ак Барс - Авангард - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы:
Малыхин (Азеведо, Ткачёв), 4:08 (1:0). Секач (Малыхин, Ткачёв), 25:20 (2:0). Лукоянов (Захарчук, Малыхин), 26:46 (3:0). Ткачёв (Захарчук, Чибисов), 34:00 (4:0). Яруллин (Секач, Мусин), 53:27 (5:0).
Место и дата
19 марта 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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