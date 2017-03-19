Виктор Гончаренко: Мы одержали заслуженную победу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог гостевой встречи 20-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:0).

- Мы знаем, что всем тяжело играть в Грозном. «Терек» - хорошая команда, давление трибун и аура стадиона позволяют показывать очень хороший футбол. Мы одержали заслуженную победу. Первый тайм проходил под нашим контролем, и мы были ближе к тому, чтобы забить второй гол. Когда «Терек» перестроился, пошло давление на наши ворота, начали возникать моменты. Но у нас достаточно опытная команда, чтобы справиться с такой ситуацией.

- Чем «Терек» вас удивил?

- В современно футболе, учитывая, как изучают соперника, сложно удивить. Мы знаем состав, как играет «Терек», возможные замены и так далее.