Виктор Гончаренко: Мы одержали заслуженную победу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог гостевой встречи 20-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:0).
- Мы знаем, что всем тяжело играть в Грозном. «Терек» - хорошая команда, давление трибун и аура стадиона позволяют показывать очень хороший футбол. Мы одержали заслуженную победу. Первый тайм проходил под нашим контролем, и мы были ближе к тому, чтобы забить второй гол. Когда «Терек» перестроился, пошло давление на наши ворота, начали возникать моменты. Но у нас достаточно опытная команда, чтобы справиться с такой ситуацией.
- Чем «Терек» вас удивил?
- В современно футболе, учитывая, как изучают соперника, сложно удивить. Мы знаем состав, как играет «Терек», возможные замены и так далее.
Ионов 28 (0:1). Терек: Городов, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Уциев, Мохаммади, Оздоев (Мбенг, 70), Кузяев, Бериша (Родолфо, 69), Лебеденко, Балай (Садаев, 71) ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов (Оланаре, 66), Дзагоев, Тошич (Щенников, 74), Витиньо (Чалов, 82) Кузяев, 88 - Березуцкий В., 90 Сергей Иванов (Россия) 19 марта 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Ионов 28 (0:1).
Терек: Городов, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Уциев, Мохаммади, Оздоев (Мбенг, 70), Кузяев, Бериша (Родолфо, 69), Лебеденко, Балай (Садаев, 71)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов (Оланаре, 66), Дзагоев, Тошич (Щенников, 74), Витиньо (Чалов, 82)
Кузяев, 88 - Березуцкий В., 90
Сергей Иванов (Россия)
19 марта 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция