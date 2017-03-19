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Виктор Гончаренко: Мы одержали заслуженную победу

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог гостевой встречи 20-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:0).

- Мы знаем, что всем тяжело играть в Грозном. «Терек» - хорошая команда, давление трибун и аура стадиона позволяют показывать очень хороший футбол. Мы одержали заслуженную победу. Первый тайм проходил под нашим контролем, и мы были ближе к тому, чтобы забить второй гол. Когда «Терек» перестроился, пошло давление на наши ворота, начали возникать моменты. Но у нас достаточно опытная команда, чтобы справиться с такой ситуацией.

- Чем «Терек» вас удивил?
- В современно футболе, учитывая, как изучают соперника, сложно удивить. Мы знаем состав, как играет «Терек», возможные замены и так далее.

Матч

Терек - ЦСКА - 0:1 (0:1)

Голы

Ионов 28 (0:1).

Состав

Терек: Городов, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Уциев, Мохаммади, Оздоев (Мбенг, 70), Кузяев, Бериша (Родолфо, 69), Лебеденко, Балай (Садаев, 71)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов (Оланаре, 66), Дзагоев, Тошич (Щенников, 74), Витиньо (Чалов, 82)

Предупреждения:

Кузяев, 88 - Березуцкий В., 90

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

19 марта 16:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция


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