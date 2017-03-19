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«Монако» обыграл «Кан» благодаря дублю Мбаппе и продолжает лидировать в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 30-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».

На 13-й минуте монегасков вывел вперед Килиан Мбаппе. В начале второго тайма Фабиньо с пенальти удвоил результат. В концовке матча Мбаппе забил еще один мяч. «Монако» набрал 71 очко и продолжает лидировать в чемпионате Франции. У идущего вторым «ПСЖ» 65 очков и матч с «Лионом» в запасе. «Кан» на 16-м месте – 32 очка.

Чемпионат Франции. Лига 1

30-й тур

Матч

Кан - Монако - 0:3 (0:1)

Голы

Мбаппе 13 (0:1). Фабиньо 48 (0:2). Мбаппе 81 (0:3).

Состав

Кан: Веркютр, Бен Юссеф, Яхья, Да Силва (Макенго, 67), Гильберт, Фере, Адеоти, Бесса, Сантини, Карамо (Луис, 76), Роделен

Монако: Субашич, Менди, Туре, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Моутинью, Лемар (Силва, 82), Дирар, Мбаппе (Кардона, 88), Жермен (Бакайоко, 79)

Предупреждения:

Да Силва, 38 - нет

Судья:

Энтони Готье (Франция)

Место и дата

19 марта 17:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция

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