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Владимир Маркин: ЧМ-2018 и Кубок конфедераций-2017 войдут в историю по уровню безопасности

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин  считает, что на чемпионате мира 2018 года и на Кубке конфедераций 2017 года не будет проблем с безопасностью. Напомним, что оба турнира пройдут в России.

«Опыт международных соревнований говорит о том, что проблем с безопасностью не будет ни на Кубке конфедерации, ни на чемпионате мира. Последний крупный турнир такого масштаба – Олимпиада в Сочи – это показала. Могу забежать вперед и сказать, что по уровню безопасности и организации эти два турнира войдут в историю», – цитирует Маркина «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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