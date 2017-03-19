Владимир Маркин: ЧМ-2018 и Кубок конфедераций-2017 войдут в историю по уровню безопасности
Руководитель комитета РФС по безопасности и работе
с болельщиками Владимир Маркин
считает, что на чемпионате мира 2018 года и на Кубке конфедераций 2017 года не
будет проблем с безопасностью. Напомним, что оба турнира пройдут в России.
«Опыт международных
соревнований говорит о том, что проблем с безопасностью не будет
ни на Кубке конфедерации, ни на чемпионате мира. Последний
крупный турнир такого масштаба – Олимпиада в Сочи – это показала.
Могу забежать вперед и сказать, что по уровню безопасности
и организации эти два турнира войдут в историю», – цитирует Маркина «Матч
ТВ».
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года
на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге,
Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и
Екатеринбурге.