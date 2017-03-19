«Тоттенхэм» одолел «Саутгемптон»

«Тоттенхэм» дома взял верх над «Саутгемптоном» (2:1) в 29-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Кристиан Эриксен (14-я минута) и Деле Алли (33-я - с пенальти), у гостей - Джеймс Уорд-Праус (52-я).

Лондонский клуб с 59 очками по-прежнему занимает второе место, на десять баллов отставая от «Челси». Его сегодняшний соперник с 33 очками идет десятым.

В следующем туре «Тоттенхэм» 1 апреля сыграет на выезде с «Бернли», а «Саутгемптон» в тот же день примет «Борнмут».