«Тоттенхэм» одолел «Саутгемптон»
«Тоттенхэм» дома взял верх над «Саутгемптоном» (2:1) в 29-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличились Кристиан Эриксен (14-я минута) и Деле Алли (33-я - с пенальти), у гостей - Джеймс Уорд-Праус (52-я).
Лондонский клуб с 59 очками по-прежнему занимает второе место, на десять баллов отставая от «Челси». Его сегодняшний соперник с 33 очками идет десятым.
В следующем туре «Тоттенхэм» 1 апреля сыграет на выезде с «Бернли», а «Саутгемптон» в тот же день примет «Борнмут».
Матч
Тоттенхэм - Саутгемптон - 2:1 (2:0)
Голы
Эриксен 14 (1:0). Алли 33 (2:0 - пен.). Уорд-Проуз 52 (2:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Уокер (Триппьер, 78), Вертонген, Алдервейрелд, Эриксен (Янссен, 86), Алли, Дайер, Ваньяма, Дембеле, Сон Хын Мин (Уинкс, 75)
Саутгемптон: Форстер, Соареш, Йошида, Бертран, Стивенс, Рэдмонд (Родригес, 80), Тадич (Буфал, 69), Уорд-Проуз, Ромеу, Дэвис, Габбьядини (Лонг, 32)
Предупреждения:
Дайер, 11; Уокер, 39; Ваньяма, 61 - Рэдмонд, 26; Буфал, 82; Ромеу, 90
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
19 марта 17:15, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция