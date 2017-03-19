Кирилл Панченко: Конечно, недовольны ничьей
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился впечатлениями
по итогам ничьи со «Спартаком-2» в матче 27-го тура первенства ФНЛ (1:1).
– «Спартак-2» – хорошая,
организованная команда. И игра получилась хорошей. Много моментов – и у нас, и
у них, – говорит Панченко. – Жалко, что в концовке пропустили, когда соперник играл
уже вдесятером. Конечно, мы недовольны результатом. Хотели набрать три очка. Но
идем дальше. Впереди важный матч с «Тосно».
– Сегодня было много нереализованных моментов.
– Есть над чем работать. Мы на тренировках много работаем над реализацией. Думаю, скоро воплотим эту работу в голы.
Матч
Спартак-2 - Динамо - 1:1 (0:0)
Голы
Сапета 53 (0:1). Мелкадзе 90 (1:1).
Состав
Спартак-2: Песьяков, Макеев, Хомуха, Шанбиев (Сокол, 90), Кутин, Тимофеев, Леонтьев, Пантелеев (Нимели, 68), Мелкадзе, Давыдов, Самбу (Федчук, 61)
Динамо: Шунин, Морозов, Темников, Белоруков, Хольмен, Козлов, Катрич (Маркелов, 80), Сапета (Соснин, 56), Зотов, Панченко, Луценко (Бечирай, 64)
Предупреждения:
Кутин, 27; Мелкадзе, 85; Давыдов, 90 - Темников, 67; Бечирай, 89; Морозов, 90
Удаления:
Кутин, 84 - нет
Место и дата
19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция