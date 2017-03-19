Кирилл Панченко: Конечно, недовольны ничьей

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился впечатлениями по итогам ничьи со «Спартаком-2» в матче 27-го тура первенства ФНЛ (1:1).

– «Спартак-2» – хорошая, организованная команда. И игра получилась хорошей. Много моментов – и у нас, и у них, – говорит Панченко. – Жалко, что в концовке пропустили, когда соперник играл уже вдесятером. Конечно, мы недовольны результатом. Хотели набрать три очка. Но идем дальше. Впереди важный матч с «Тосно».

– Сегодня было много нереализованных моментов.

– Есть над чем работать. Мы на тренировках много работаем над реализацией. Думаю, скоро воплотим эту работу в голы.