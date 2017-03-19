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«Шальке» обыграл «Майнц»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Шальке» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шальке».

Единственный мяч забил Сеад Колашинац. Команда из Гельзенкирхена набрала 33 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Майнца» 29 очков и 12-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

25-й тур

Матч

Майнц - Шальке 04 - 0:1 (0:0)

Голы

Колашинац 50 (0:1).

Состав

Майнц: Лёссль, Бунгерт, Рамальо, Донати, Брозински, Гбамин, Латца (Муто, 82), Озтунали, Кордоба, Самперио (де Бласис, 61), Кркич (Квайсон, 61)

Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Бадштубер, Шёпф, Стамбули, Горецка (Бенталеб, 46), Майер (Калигиури, 62), Керер, Шупо-Мотинг, Бургшталлер (Ди Санто, 83)

Предупреждения:

Самперио, 25; Бунгерт, 63 - Бургшталлер, 28; Бадштубер, 69; Шёпф, 82; Шупо-Мотинг, 90

Судья:

Вольфганг Штарк (Германия)

Место и дата

19 марта 17:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

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