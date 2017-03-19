«Шальке» обыграл «Майнц»
Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Шальке»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шальке».
Единственный мяч забил Сеад Колашинац. Команда из
Гельзенкирхена набрала 33 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Майнца»
29 очков и 12-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
25-й тур
Матч
Голы
Колашинац 50 (0:1).
Состав
Майнц: Лёссль, Бунгерт, Рамальо, Донати, Брозински, Гбамин, Латца (Муто, 82), Озтунали, Кордоба, Самперио (де Бласис, 61), Кркич (Квайсон, 61)
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Хёведес, Бадштубер, Шёпф, Стамбули, Горецка (Бенталеб, 46), Майер (Калигиури, 62), Керер, Шупо-Мотинг, Бургшталлер (Ди Санто, 83)
Предупреждения:
Самперио, 25; Бунгерт, 63 - Бургшталлер, 28; Бадштубер, 69; Шёпф, 82; Шупо-Мотинг, 90
Судья:
Вольфганг Штарк (Германия)
Место и дата
19 марта 17:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция