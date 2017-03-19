Сергей Песьяков: Самбу действительно манерой похож на Промеса

Вратарь «Спартака-2» Сергей Песьяков после матча 27-го тура первенства ФНЛ против «Динамо» (1:1) рассказал о новичках красно-белых Самбу и Нимели.

– Как вам новички «Спартака-2» – африканские футболисты Самбу и Нимели?

– Талантливые ребята. Сегодня впервые их видел на футбольном поле. До этого в основном пересекались только на базе за завтраком. Дмитрий Иванович (Гунько – Прим. Ред.) по тактике им подскажет, кое-что подправит и все будет хорошо. Ребята еще молодые.

– Со стороны кажется, что они похожи на Промеса и Зе Луиша.

– Из-за Самбу, который играл слева, я думал, что за основу играю. Издалека манерой действительно похож на Квинси.