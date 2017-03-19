Сергей Песьяков: Самбу действительно манерой похож на Промеса
Вратарь «Спартака-2» Сергей Песьяков после матча 27-го тура
первенства ФНЛ против «Динамо» (1:1) рассказал о новичках красно-белых Самбу и
Нимели.
– Как вам новички «Спартака-2» – африканские футболисты
Самбу и Нимели?
– Талантливые ребята. Сегодня впервые их видел на футбольном поле. До этого в основном пересекались только на базе за завтраком. Дмитрий Иванович (Гунько – Прим. Ред.) по тактике им подскажет, кое-что подправит и все будет хорошо. Ребята еще молодые.
– Со стороны кажется, что они похожи на Промеса и Зе Луиша.
– Из-за Самбу, который играл слева, я думал, что за основу играю. Издалека манерой действительно похож на Квинси.
Матч
Спартак-2 - Динамо - 1:1 (0:0)
Голы
Сапета 53 (0:1). Мелкадзе 90 (1:1).
Состав
Спартак-2: Песьяков, Макеев, Хомуха, Шанбиев (Сокол, 90), Кутин, Тимофеев, Леонтьев, Пантелеев (Нимели, 68), Мелкадзе, Давыдов, Самбу (Федчук, 61)
Динамо: Шунин, Морозов, Темников, Белоруков, Хольмен, Козлов, Катрич (Маркелов, 80), Сапета (Соснин, 56), Зотов, Панченко, Луценко (Бечирай, 64)
Предупреждения:
Кутин, 27; Мелкадзе, 85; Давыдов, 90 - Темников, 67; Бечирай, 89; Морозов, 90
Удаления:
Кутин, 84 - нет
Место и дата
19 марта 16:00, Открытие Арена, Онлайн-трансляция